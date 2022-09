Accor : pourquoi une telle chute ?

(Boursier.com) — Matinée compliquée pour Accor. En dernière position du SBF120, le titre du groupe hôtelier décroche de 7% à 21,5 euros, plombé par une note de JP Morgan. La très influente banque d'affaires a dégradé la valeur à 'sous-pondérer' tout en ramenant sa cible de 35,5 à 21 euros. Le broker juge le portefeuille d'Accor plus cyclique que celui de ses pairs et craint pour la rentabilité du groupe dans un environnement fortement inflationniste. Malgré cet abaissement de recommandation, le marché reste majoritairement positif sur Accor puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 11 analystes sont à l''achat', 7 à 'conserver' et 3 à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 30,54 euros.