Accor : plus d'un milliard d'euros de pertes en 2020

Accor : plus d'un milliard d'euros de pertes en 2020









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Accor trébuche de 2,4% à 30,9 euros à la mi-journée à Paris. Plombé par la crise liée à la pandémie de coronavirus, le groupe hôtelier accusera cette année une perte nette supérieure à un milliard d'euros alors que son chiffre d'affaires affichera une chute de plus de 70%. Dans un entretien accordé au quotidien 'Le Monde', Sébastien Bazin déclare : "nous aurons sûrement un résultat net négatif de plus d'un milliard d'euros. On va perdre plus de 70% de notre chiffre d'affaires 2019 et on présentera un Ebitda (excédent brut d'exploitation) négatif cette année". Le patron d'Accor ajoute toutefois n'avoir "aucun doute sur notre capacité à rebondir avec un Ebitda positif l'an prochain, à condition qu'il n'y ait pas de troisième vague et que les frontières rouvrent avant la fin du premier trimestre".