Accor / Pierre et Vacances Centers Parcs : une nouvelle adresse Aparthotel Adagio à Dubaï

(Boursier.com) — Aparthotel Adagio, la joint-venture entre les groupes Accor et Pierre et Vacances Center Parcs, continue de se développer aux Emirats Arabes Unis avec l'arrivée d'un second site à Dubaï, Adagio premium The Palm Dubaï, idéalement situé sur l'archipel en forme de palmier Palm Jumeirah, actuellement le quartier le plus en vue. Ouvert depuis le 11 mai 2021, l'établissement 4* compte 94 studios et 69 appartements contemporains, ils peuvent être communicants pour accueillir les familles et sont dotés d'un balcon avec vue sur mer.

L'Aparthotel Adagio premium The Palm Dubaï accueillera une clientèle mixte de touriste et de voyageurs d'affaires. Proche de la vie économique, le site est situé à quelques minutes du monorail de Palm Jumeirah et du tramway de Dubaï qui est relié aux stations de métro de la ville. L'aparthotel permet également d'explorer facilement les attractions touristiques telles que Burj Khalifa, Dubai Frame ou encore The Dolphin Bay. Il se trouve également à quelques minutes du centre commercial Nakheel et de La Pointe, la nouvelle destination en vogue du front de mer de Dubaï.