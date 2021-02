Accor / Pierre et Vacances Center Parcs : un nouvel Adagio access à Saint-Nazaire

Accor / Pierre et Vacances Center Parcs : un nouvel Adagio access à Saint-Nazaire









Crédit photo © Adagio

(Boursier.com) — Adagio -issu en 2007 de la joint-venture entre les groupes Accor et Pierre et Vacances Center Parcs- annonce la signature en franchise d'une résidence de tourisme Adagio access 3* à Saint-Nazaire.

Situé à 10 minutes du centre-ville et du quartier balnéaire de Saint-Marc-sur-Mer, l'Adagio access comptera 80 appartements rénovés de grandes surfaces, 60 studios 2 personnes de 23 m2 et 20 studios 4 personnes jusqu'à 37 m2. Certains appartements disposeront de terrasses extérieures privatives. Cet établissement récent, ouvert depuis janvier 2016, bénéficiera d'espaces communs conviviaux et intégrés au quartier grâce au concept phare d'Adagio "Le Cercle" : une bibliothèque d'objets à emprunter pour agrémenter son appartement, une épicerie proposant des produits gourmands et de dépannage, des espaces chaleureux pour lire, jouer et travailler. Une salle de sport et un parking complètent l'offre de services à disposition des clients.

L'ouverture de l'Aparthotel Adagio access Saint-Nazaire est prévue en mai 2021.