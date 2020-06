Accor / Pierre et Vacances : Adagio offre des séjours aux soignants

(Boursier.com) — Par solidarité et en remerciement aux professionnels de santé, Adagio -la joint-venture entre les groupes Accor et Pierre et Vacances Center Parcs- se mobilise et offre aux soignants la possibilité de séjourner, gratuitement, dans une sélection d'Aparthôtels durant l'été 2020. Pour Adagio, il était essentiel de marquer cette reconnaissance unanime envers nos soignants, par la mise en place d'une action citoyenne .

Après avoir accueilli de nombreux soignants au plus fort de la crise, nous avons voulu saluer leur engagement en leur offrant quelques jours de vacances conviviales au sein de nos Aparthotels cet été. Nous sommes ravis de l'engouement déjà suscité ! , indique Karim Malak, Directeur Général d'Aparthotel Adagio

Infirmières, médecins, aides-soignants pourront bénéficier de 4 nuitées offertes dans les Aparthotels Adagio en juillet et en août 2020, afin de pouvoir se retrouver avec leurs familles et leurs proches.

Déjà plus de 85% des Aparthotels Adagio ont rouvert en juin.