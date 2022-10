Accor : pénalisé par une note d'analyste

(Boursier.com) — A contre-courant, Accor cède 1,4% à 21,9 euros en matinée, plombé par une note de Barclays. La banque britannique a dégradé le groupe hôtelier à 'sous-pondérer' avec un objectif coupé de 28 à 21 euros. Elle considère les risques à court terme comme plus importants pour l'entreprise par rapport à ses pairs et estime que les investisseurs regardent davantage les facteurs négatifs potentiels à l'approche de l'exercice 20233 que le redressement de 2022. Accor est relativement plus risqué en raison de son exposition d'environ 50% à l'Europe (où les économistes de Barclays prévoient une récession en 2023), d'un levier d'exploitation plus élevé et d'une décote plus faible par rapport à InterContinental Hotels que la moyenne historique malgré le risque plus élevé sur les bénéfices lié à la macro. Le broker ne voit aucun ralentissement imminent sur la tendance, mais juge qu'il y a plus de risques baissiers que haussiers sur le RevPAR.