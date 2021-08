Accor : ouverture du Mondrian Shoreditch à Londres

Accor : ouverture du Mondrian Shoreditch à Londres









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — En dépit de la pandémie qui continue d'affecter le secteur de l'hôtellerie, Accor maintient sa stratégie de croissance et de développement. Poursuivant son expansion internationale, le Groupe annonce le retour à Londres de Mondrian, sa marque emblématique.

Chez Accor, le Lifestyle est devenu un pilier stratégique pour le Groupe, ainsi qu'une priorité essentielle d'activité de développement pour les années à venir. L'année dernière, le Groupe a finalisé l'acquisition de sbe et est également entré en négociations exclusives avec Ennismore pour créer le premier opérateur Lifestyle du monde dans le secteur de l'hôtellerie. Une fois achevée, cette entité réunira un portefeuille inégalé de marques de classe mondiale, dont The Hoxton, Gleneagles, Delano, SLS, Mondrian, SO/, Hyde, Mama Shelter, 25h, 21c Museum Hotels, TRIBE, JO&JOE et Working From_.

Désormais, l'activité Lifestyle du Groupe s'élargit avec l'ouverture d'un nouveau flagship en août 2021 : le Mondrian Shoreditch. Au sein du portefeuille de marques Lifestyle, Mondrian se distingue par son esprit enjoué, son design révolutionnaire et sa programmation avant-gardiste, tout en proposant aux hôtes et aux locaux un lieu d'immersion dans la culture de la ville où la marque est implantée. L'ouverture du Mondrian Shoreditch, nouveau flagship européen, traduit le retour de l'enseigne à Londres et augmente la présence de Accor dans la capitale britannique où Accor compte un portefeuille de plus de 60 hôtels. Il comprend des établissements très prisés comme le Savoy, un hôtel géré par Fairmont, le Sofitel London St James et le très attendu Raffles London at The OWO.

Installé dans l'ancien hôtel Curtain au coeur du quartier branché de Shoreditch à Londres, l'établissement de 120 chambres, propriété du groupe Reuben Brothers, a été totalement rénové "pour refléter l'esprit hédoniste et individuel de l'enseigne Mondrian". L'hôtel abrite ainsi plusieurs bars et restaurants animés qui témoignent de la volonté du Groupe d'offrir des expériences impliquant les communautés locales, des univers de design iconiques et des concepts uniques axés sur le Food & Beverage et le divertissement. Egalement, l'architecture de l'établissement a été repensée par le studio londonien Goddard Littlefair qui s'est inspiré de l'univers décalé de la marque Mondrian pour créer une esthétique empreinte d'énergie et de légèreté, rehaussée d'installations artistiques. Ce nouvel établissement est situé au coeur de la scène culturelle londonienne et fortement imprégné d'innovation et de créativité signées Mondrian.

A la suite de l'inauguration récente du Mondrian Seoul Itaewon, la marque ouvrira les établissements Mondrian Bordeaux et Mondrian Cannes en 2022, et poursuivra son expansion internationale avec de prochaines annonces de lancements dans différents pays : Australie, République Dominicaine, Allemagne, Maldives, Nouvelle-Zélande, Porto Rico, Singapour, Thaïlande et Vietnam.