Accor : Orient Express signe son second hôtel en Italie au sein du Palazzo Donà Giovannelli de Venise

(Boursier.com) — Orient Express, la marque légendaire du voyage, propriété du groupe Accor, et le groupe italien Arsenale S.p.A., actif dans l'hôtellerie de luxe, signent aujourd'hui un partenariat officialisant l'ouverture du premier hôtel Orient Express à Venise, dans les murs du fabuleux Palazzo Donà Giovannelli. Ensemble, ils choisissent l'architecte et décoratrice d'intérieur Aline Asmar d'Amman et son studio Culture in Architecture pour sublimer les décors du lieu...