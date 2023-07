Accor : Objectifs annuels revus à la hausse

(Boursier.com) — Le groupe Accor a relevé ses perspectives pour 2023, encouragé par une demande toujours soutenue à la fois dans les loisirs et le voyage d'affaires. Le groupe hôtelier prévoit désormais une croissance de son revenu par chambre disponible, (RevPAR), "dans le haut de la fourchette" entre 15% et 20% ainsi qu'un Ebitda entre 930 millions d'euros et 970 millions d'euros. Il tablait auparavant sur un Ebitda entre 920 millions et 960 millions d'euros.

Le premier groupe hôtelier européen a enregistré un Ebitda de 447 millions d'euros au premier semestre. Le deuxième trimestre 2023 a enregistré une solide dynamique de l'activité dans les deux divisions du groupe. La demande hôtelière, de la part de la clientèle de loisirs comme de la clientèle d'affaires, continue d'être très bien orientée. Celle-ci se reflète dans une amélioration des taux d'occupation et une croissance soutenue des prix moyens par chambre.

Ces résultats permettent donc au groupe de revoir à la hausse son objectif annuel d'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) présentés lors de sa Journée Investisseurs du 27 juin 2023.

Au cours du premier semestre 2023, Accor a ouvert 114 hôtels correspondant à 14.500 chambres, soit une croissance nette du réseau de 3,5% au cours des 12 derniers mois. À fin juin 2023, le Groupe dispose d'un parc hôtelier de 805.436 chambres (5.487 hôtels) et d'un pipeline de 217.000 chambres (1 262 hôtels).

Pour l'exercice 2023, le groupe confirme sa prévision de croissance nette du réseau entre 2% et 3%.

Pour le premier semestre 2023, Accor a enregistré un chiffre d'affaires de 2.402 millions d'euros, en hausse de 35% à périmètre et change constants (pcc) par rapport au premier semestre 2022. Par division, cette augmentation se décline en une hausse de 34% pour la division Premium, Milieu de Gamme et Économique et de 40% pour la division Luxe & Lifestyle.

Les effets de périmètre, liés essentiellement à la consolidation de Paris Society dans la division Luxe & Lifestyle (segment Actifs Hôteliers et Autres), contribuent positivement pour 139 millions d'euros.

Les effets de change ont un impact négatif de 61 millions d'euros, liés essentiellement au dollar australien (+5%), la livre égyptienne (+75%) et la livre turque (+32%).

Sébastien Bazin, Président-directeur général de Accor, a déclaré : "La croissance de notre activité au premier semestre est très solide pour toutes nos marques et sur tous nos marchés. Ces bonnes performances sont soutenues par une exécution rigoureuse de notre stratégie, l'attractivité de nos marques et l'engagement de nos équipes. Cette dynamique devrait se poursuivre sur les prochains mois, portée par une demande toujours soutenue à la fois pour les loisirs et le voyage d'affaires. Elle nous permet de revoir nos objectifs 2023 à la hausse et de continuer à investir dans nos marques, nos talents et nos outils digitaux".