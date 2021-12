Accor : Nouvelle Administratrice Indépendante proposée à l'AG annuelle 2022

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration du groupe Accor a décidé de soumettre la nomination de Madame Hélène Auriol Potier à l'approbation de la prochaine Assemblée Générale, qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Cette proposition de nomination fait suite à la décision de Madame Sophie Gasperment de ne pas voir proposé le renouvellement son mandat, à l'issue de 12 années en qualité d'administratrice du Groupe Accor. Le Conseil d'administration remercie Madame Sophie Gasperment pour sa forte implication et sa contribution significative aux travaux du Conseil depuis 2010, et pour avoir présidé le Comité des nominations, rémunérations et RSE ces dernières années.

La nomination de Madame Hélène Auriol Potier s'inscrit dans la volonté du Conseil de renforcer ses compétences dans l'univers de la technologie et du digital, afin de continuer à accompagner le Groupe dans ce domaine.

Madame Auriol Potier a construit sa carrière dans le secteur des technologies numériques et des télécommunications aux Etats-Unis, en Europe, en Afrique et en Asie. Elle débute sa carrière chez France Télécom à New York en 1986. En 1990, Madame Auriol Potier rejoint la société de technologie mobile canadienne Nortel Networks Corporation, où elle passe seize ans et occupe différentes fonctions de direction, notamment en tant que Vice-présidente Division Mobile Vente Monde puis Vice-Présidente EMEA, Services & Operations. En 2006, Madame Auriol Potier rejoint Dell Technologies Inc en qualité de Directrice Générale Afrique, Méditerranée et CEE. Elle rejoint ensuite Microsoft Corporation et y occupe pendant dix ans plusieurs fonctions de direction, à savoir notamment Directrice Générale de Microsoft Singapour, Directrice Générale de Microsoft Dynamics Europe, puis Directrice Générale Intelligence Artificielle Europe. De novembre 2018 à décembre 2020, elle occupe le poste de Vice-Présidente Exécutive des activités internationales d'Orange, alors membre du Comité Exécutif d'Orange Business Services. Madame Auriol Potier a également exercé plusieurs mandats d'administratrice tant en Europe et qu'aux Etats-Unis.