Accor nomme Stephen Alden Directeur général Raffles et Orient Express

Accor nomme Stephen Alden Directeur général Raffles et Orient Express









(Boursier.com) — Accor annonce nommer Stephen Alden à la direction générale de Raffles et Orient Express à compter du 3 mai prochain. Il reportera directement à Sébastien Bazin, Présidentdirecteur général, et intégrera le Comité Exécutif du Groupe.

M. Alden, qui a créé et lancé The Dedica Anthology en 2017, une marque qui réunit une collection de neuf établissements européens exceptionnels, se voit aujourd'hui confier la direction de Raffles et Orient Express. Il aura pour mission d'accélérer le développement de ces deux marques, en déployant des offres d'exception et une culture de l'excellence au sein des équipes.

Sébastien Bazin, Président-directeur général de Accor déclare : "Nous sommes ravis d'accueillir Stephen Alden, un visionnaire très respecté au sein de l'hôtellerie de luxe internationale. Son expérience et son expertise contribueront à renforcer de manière significative la dynamique de Raffles, et à faire du lancement très attendu de notre enseigne hôtelière Orient Express un immense succès."