Accor nomme Omer Acar Directeur général Raffles & Orient Express

(Boursier.com) — Accor annonce aujourd'hui la nomination d'Omer Acar à la fonction de Directeur général Raffles & Orient Express, à compter du 1er mars 2023. Éminent spécialiste de l'hôtellerie de luxe, Omer Acar est un dirigeant respecté, faisant preuve d'une grande exigence et d'une connaissance approfondie de l'univers du luxe. Il apportera à Accor toute son expertise ainsi que sa passion pour les marques, et aidera les enseignes Raffles et Orient Express à asseoir leur réputation à travers le monde et à poursuivre leur développement international.

Basé à New York, Omer Acar rendra directement compte à Sébastien Bazin au sein du Comité exécutif Luxe & Lifestyle et collaborera étroitement avec les directeurs généraux des autres marques de cette division. Afin de renforcer le rayonnement et la notoriété du groupe aux États-Unis, il sera également chargé de représenter Accor sur le marché nord américain.

M. Acar est diplômé de l'Institut hôtelier de Montreux (Suisse), de l'Université Hawaii Pacific et de l'Université Cornell (États-Unis). Il débute sa carrière chez Four Seasons, occupant différents postes opérationnels dans plusieurs hôtels, aux États-Unis et en Égypte. Il intègre en 2005 Harrods, au Royaume-Uni, en tant que directeur groupe Food & Beverage, puis est nommé Directeur général du Ritz de Paris en 2006, avant d'exercer la même fonction au Royal Monceau Raffles à partir de 2011. Il rejoint Katara Hospitality en 2014 au poste de Directeur général Europe et Amériques, en charge de 18 établissements, dont le Plaza (New York), le Peninsula (Paris), le Carlton (Cannes), l'Excelsior (Rome), ou encore le Grosvenor House et le Savoy (Londres)