Accor nomme Kamal Rhazali Secrétaire général et Directeur juridique de la division Luxe & Lifestyle

(Boursier.com) — Accor annonce aujourd'hui la nomination de Kamal Rhazali aux fonctions de Secrétaire général et Directeur juridique de la division Luxe & Lifestyle, à compter du 1er février 2023. Il rendra directement compte à Sébastien Bazin.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, M. Rhazali contribuera à la mise en place de la division "Luxe & Lifestyle", participera à la définition de sa stratégie et assurera la cohérence de son déploiement. Il interviendra également dans les opérations de croissance externe, collaborera étroitement avec les directeurs généraux des marques luxe et lifestyle, et coordonnera les fonctions juridiques, commerciales, talents et culture de la division. Kamal Rhazali fera partie du Comité Exécutif de la division Luxe & Lifestyle et sera également membre du Management Board Groupe.