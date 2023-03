Accor : Nominations proposées à l'Assemblée Générale annuelle

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de Accor a décidé de soumettre la nomination de Mme Anne-Laure Kiechel à l'approbation de la prochaine Assemblée Générale, qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et qui se tiendra le 17 mai 2023, de 9h à 11h au siège de la société.

Anne-Laure Kiechel est diplômée d'HEC et de l'université de Saint-Gall (Suisse) et est également titulaire d'une licence de mathématiques. Elle a commencé sa carrière en 1999 chez Lehman Brothers, travaillant initialement sur les marchés de capitaux. En 2007, elle devient Senior Banker à Paris pour des entreprises françaises qu'elle conseille pour des opérations de fusions-acquisitions et de financements. Elle rejoint ensuite la banque d'affaires Rothschild & Cie où elle intègre l'équipe de conseil en financement, conseillant des entreprises en France et à l'international sur des sujets de structure de capital, notation et financement. Elle est nommée associée-gérante de Rothschild & Cie en 2014, date à laquelle elle se consacre à l'activité de conseil aux Etats. Début 2019, Mme Anne-Laure Kiechel quitte Rothschild pour lancer sa structure indépendante : Global Sovereign Advisory.

Anne Laure Kiechel a été présidente du comité de campagne de la Fondation de l'Université de la Sorbonne de 2020 à 2022. Elle est depuis le 1er janvier 2022 membre du Comité des Politiques de développement des Nations Unies.

Anne-Laure Kiechel apportera au Conseil d'administration sa grande connaissance des enjeux géoéconomiques internationaux et financiers. En cas d'approbation de cette proposition de nomination par l'Assemblée Générale, Anne-Laure Kiechel serait qualifiée d'administratrice indépendante.

Le Conseil d'administration a également décidé de proposer les renouvellements des mandats de Sébastien Bazin, Président directeur général, de Mme Iris Knobloch, Vice-Présidente du Conseil et administratrice référente et Bruno Pavlovsky, Président du Comité des nominations et des rémunérations.