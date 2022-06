Accor : négociations exclusives pour la cession d'une participation de 10,8% dans Ennismore

(Boursier.com) — Après le lancement d'Ennismore, une nouvelle joint-venture entre Accor (qui détient une participation majoritaire) et Sharan Pasricha en octobre 2021, en tant que leader mondial de l'hôtellerie lifestyle, Accor annonce aujourd'hui qu'il entre en négociations exclusives pour cèder une participation de 10,8% dans Ennismore à un consortium qatari pour un montant total de 185 millions d'euros, incluant 20 millions d'euros de financement conforme à la Charia apportés par Qatar First Bank LLC (Public) au véhicule d'investissement du consortium qatari.

Cette transaction démontre l'enthousiasme et l'attractivité de ce segment en croissance rapide, où le RevPAR dépasse déjà largement les chiffres de 2019. En moins d'un an, Ennismore a réalisé de solides performances en ouvrant un nouvel hôtel toutes les deux semaines, en développant son collectif de marques dans de nouvelles régions, en lançant des adresses emblématiques telles que SLS et 25hours à Dubaï, avec une activité F&B qui représente 50% du chiffre d'affaires, dépassant les chiffres de 2019, et avec un pipeline engagé de plus de 100 hôtels et plus de 60 nouveaux projets signés en 2021.

L'opération envisagée reflète la stratégie de simplification continue de Accor, qui regroupe ses activités lifestyle et loisirs au sein d'une seule et unique entité dédiée. Ennismore se développera sur le segment lifestyle et loisirs avec l'ajout des participations de Accor dans Rixos, la marque "All-inclusive", et Paris Society, un portefeuille de restaurants et de lieux de divertissement haut de gamme.