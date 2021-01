Accor : légère baisse dans une actualité chargée

Accor : légère baisse dans une actualité chargée









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans une actualité chargée, Accor redonne timidement 0,4% à 27,9 euros en matinée à Paris. HSBC a dégradé le titre du géant hôtelier à 'conserver' avec une cible abaissée de 31 à 28 euros. Le broker voit de réels risques à court terme sur le secteur du voyage même si les perspectives pour les loisirs sont maintenant "globalement positives" en supposant que les vaccins fonctionnent comme prévu et que la fin de la distanciation sociale pointe son nez. Accor et IHG sont parmi les entreprises hôtelières qui profitent pleinement des avantages structurels du secteur, mais il y a peu de raisons d'être plus optimistes à court terme, souligne le courtier.

Le groupe hôtelier a par ailleurs annoncé un partenariat stratégique avec le groupe Faena visant à développer la marque Faena au sein de destinations stratégiques internationales. Alan Faena collaborera avec Accor afin d'innover et de déployer des Faena Districts dans certaines des destinations les plus prisées au monde. Cette nouvelle entreprise renforcera l'approche personnelle et distinctive de Faena et deviendra un catalyseur de croissance. Dubaï devrait être la première destination internationale.

Enfin, AccorInvest, l'entité qui possède les murs de certains hôtels du groupe Accor, va bénéficier d'un prêt garanti par l'Etat de 500 millions d'euros, a annoncé le ministre français de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire.