Accor : le titre grimpe, dopé par un analyste

(Boursier.com) — Accor bondit de 3,4% à 31,3 euros en ce début de semaine boursière à Paris. Le groupe hôtelier bénéficie d'un coup de pouce de Morgan Stanley qui a relevé à 'surpondérer' sa recommandation sur la valeur avec un objectif remonté de 35 à 37 euros. La banque américaine met en avant l'orientation vers le luxe et le lifestyle du groupe hôtelier. Deux segments que MS juge "mal définis et non dimensionnés", qui devraient représenter environ 4% du parc hôtelier, mais générer 20% des revenus de l'industrie à moyen terme. De plus, le broker affirme qu'Accor est sur le point de voir la transformation la plus importante de son portefeuille lui permettre de supprimer la décote de valorisation qu'il lui précédemment appliquée. MS voit également un potentiel d'amélioration des bénéfices, des cessions d'actifs ou encore un plan de rachat d'actions comme de potentiels catalyseurs positifs pour Accor.