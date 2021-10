Accor : Le SC désigne le groupe pour gérer les activités immobilières du Qatar lors de la Coupe du monde 2022

(Boursier.com) — Le SC (Supreme Committee for Delivery & Legacy), organisme qatari chargé de la réalisation des infrastructures liées à l'organisation de la Coupe du monde de la FIFA 2022, de la gestion des capacités d'accueil et de la planification de l'après-Coupe du monde, a conclu avec Accor, un leader mondial de l'hospitalité, un contrat, confiant au Groupe français l'exploitation du parc immobilier mobilisé par le pays hôte (et les prestations associées), jusqu'à la fin de l'année 2022.

La signature de ce contrat s'est déroulée à Doha (Qatar), en présence de Son Excellence Cheikh Khaled ben Khalifa ben Abdelaziz Al Thani, Premier ministre et ministre de l'Intérieur du Qatar. S.E. Ali Al Kuwari, ministre des Finances et président de Katara Hospitality, et S.E. Hassan Al Thawadi, secrétaire général de SC, étaient également présent.

Yasser Al Jamal, ingénieur Président du Bureau des opérations et Vice-président du Bureau d'exécution technique de SC a signé l'accord aux côtés de Sébastien Bazin, Président Directeur général de Accor et le Directeur Général de Katara Hospitality, Andrew Humphries.

Dans le cadre de ce contrat, Accor fournira le personnel qui exploitera ce qui sera le plus important parc immobilier avec services au monde, assurera la réception (enregistrement/départ) et fournira le matériel et les équipements nécessaires à l'exploitation ainsi que l'entretien et le ménage. Le contrat fera appel à l'ensemble du portefeuille immobilier du pays, illustrant ainsi l'engagement du Qatar en faveur du développement durable.

Son Excellence Hassan Al Thawadi, Secrétaire général du SC, déclare : "Cet accord innovant démontre à nouveau combien l'approche du Qatar est historique, aussi bien en termes de qualité de réalisation que de planification de l'après-Coupe du Monde. En utilisant au mieux les appartements et villas résidentiels déjà bâtis, nous serons en mesure d'offrir aux visiteurs un large choix d'hébergements abordables et confortables, tout en pérennisant le marché hôtelier et en évitant au Qatar d'être confronté à un excédent de chambres d'hôtel après 2022. "