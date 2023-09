Accor : le marché salue le relèvement de la note crédit chez S&P

(Boursier.com) — A contre-courant, Accor avance de 2% à 34,7 euros à Paris. S&P a relevé hier soir la note crédit long terme du groupe hôtelier de 'BB+' à 'BBB-'. La perspective passe de 'positive' à 'stable'. "Accor a continué de démontrer une forte reprise de sa performance opérationnelle au premier semestre et nous prévoyons une résilience continue tout au long du reste de l'année", indique l'agence. "Même si le groupe prévoit de reprendre les rachats d'actions et le versement de dividendes à court terme, nous nous attendons à ce qu'il fasse des choix de politique financière lui permettant de maintenir des indicateurs de crédit conformes à une notation de qualité investissement".

Les perspectives stables reflètent les attentes de S&P selon lesquelles Accor continuera à générer une performance opérationnelle solide, conforme à ses hypothèses de base, de sorte que l'agence prévoit un effet de levier maintenu à environ 2,5x et un FFO sur dette à environ 30% en 2023 et 2024, et un flux de trésorerie opérationnel disponible (FOCF) sur dette supérieur à 10% sur le cycle.

Pour Stifel, ce sujet a été largement débattu ces derniers mois et constitue une étape importante pour l'histoire du titre. Ce changement devrait permettre à la direction de mettre en oeuvre son cadre d'allocation du capital, et le broker s'attend désormais à ce que la première tranche du programme de rachat d'actions démarre dans les prochains mois. En effet, la société a clairement indiqué ces derniers mois que sa priorité était d'atteindre le statut 'Investment Grade' avant de prendre toute décision en matière d'allocation de capital.

En outre, les données récentes de l'industrie et les commentaires de l'ensemble du secteur pointent vers une nouvelle saison estivale positive, ce qui laisse, selon le courtier, un risque haussier sur les prévisions des entreprises et les estimations des analystes. Le titre reste ainsi logiquement le premier choix de Stifel dans le secteur. L'analyste voit un potentiel de hausse à mesure que la direction met en oeuvre sa stratégie, ainsi qu'une dynamique positive continue du RevPAR, tandis que la valorisation reste attrayante. A l''achat' sur la valeur, le courtier vise 41 euros par action.