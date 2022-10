Accor : le marché hôtelier confirme sa bonne forme en France

(Boursier.com) — Comme chaque début de mois, Oddo BHF fait le point sur Accor après la publication des données pour l'hôtellerie française par MKG. Les RevPAR affichent une progression de 9,9% en septembre dans l'Hexagone (vs septembre 2019, +53% vs septembre 2021), dont une baisse des taux d'occupation de 2,1 points mais des prix en forte hausse par rapport à leur niveau d'avant crise (+13%). Le mois de septembre est le cinquième mois consécutif avec des RevPAR supérieurs à ceux de 2019, après +20% en août, +21% en juillet, +4.5% en juin et +20% en mai, précise l'analyste.

Les performances de septembre restent très encourageantes et confirment la bonne tendance de l'hôtellerie française, qui se poursuit sur l'automne grâce au soutien de la clientèle business, ajoute le broker. Accor devrait en profiter et rassurer sur l'opérationnel lors des prochaines publications, grâce également aux effets attendus au second semestre du plan d'économies de coûts RESET. L'analyste maintient ainsi son avis 'surperformer' sur Accor alors que la firme bénéficie de la reprise de l'hôtellerie, grâce à sa forte exposition à la clientèle domestique ; à plus moyen terme, l'accélération des conversions d'hôteliers indépendants vers l'hôtellerie de chaîne soutiendra la croissance de son parc (3/5% par an) ; le groupe présente une situation financière solide et un potentiel important de cessions d'actifs (c.2 MdsE dont 30% d'Accor Invest à partir de mai 2023) ; au sein de l'univers asset light, le courtier apprécie l'exposition importante d'Accor aux contrats de management (59% du portefeuille vs 37% en franchise) qui offrent un levier opérationnel supplémentaire avec le retour progressif des incentive fees. L'objectif est confirmé à 30 euros.

Enfin, la valorisation boursière d'Accor à 10,9x VE/EBITDA 2023e suggère une décote de 25% par rapport aux comparables asset light US (30% vs son multiple historique) et un FCF yield de 6%.