Accor : le chiffre d'affaires remonte à 701 ME au T1

(Boursier.com) — Pour le premier trimestre 2022, le Groupe Accor a enregistré un chiffre d'affaires de 701 millions d'euros en hausse de 85% à périmètre et change constants (pcc) par rapport au premier trimestre 2021. Par activité, cette augmentation se décline en une hausse de 105% pour HotelServices et de 52% pour les Actifs Hôteliers et Autres. Dans une optique de comparaison avec le RevPAR en baisse de -25% (donné en variation par rapport à l'exercice 2019 dans l'ensemble de ce communiqué), le chiffre d'affaires baisse de -23% à pcc par rapport au premier trimestre 2019.

Les effets de périmètre (acquisitions et cessions) contribuent positivement pour 13 millions d'euros liés essentiellement à l'intégration des sociétés composant le groupe Ennismore sur l'année 2021. Les effets de change ont un impact positif de 18 millions d'euros, liés essentiellement au Dollar américain (+7%).

Perspectives

Sur la base des tendances actuelles de prises de réservations et de hausse des prix, l'amélioration du RevPAR va se poursuivre au cours des prochains trimestres.

La clientèle domestique devrait retrouver des niveaux comparables à ceux de 2019 d'ici la fin de l'année. Concernant la clientèle internationale, la reprise s'accélère même si l'Asie reste quant à elle toujours en retrait.

Pour l'exercice 2022, la croissance nette du réseau est attendue à 3,5%, comme annoncé lors de la publication des résultats annuels 2021, avec une accélération des ouvertures attendue à partir du second trimestre.