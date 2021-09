Accor lance une carte de paiement innovante sur le marché français

(Boursier.com) — Accor , en partenariat avec BNP Paribas et VISA, introduisent aujourd'hui la carte de paiement ALL - VISA. Jusque-là, les membres du programme de fidélité ALL profitaient d'un modèle classique dans l'univers du voyage : des points sur leurs séjours et des récompenses associées.

Aujourd'hui, la carte de paiement ALL - VISA s'ouvre au plus grand nombre en permettant de gagner des points sur les achats du quotidien. Des points à utiliser pour des moments uniques en famille, entre amis, lors d'un séjour, ou encore d'un concert ou d'un spectacle...