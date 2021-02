Accor lance ALL CONNECT, nouveau concept de réunions hybrides

(Boursier.com) — Le groupe Accor, un leader mondial de l'hôtellerie, annonce aujourd'hui collaborer avec Microsoft au lancement de l'offre ALL CONNECT, nouveau concept de réunions hybrides s'appuyant sur Microsoft Teams.

Ce concept permettra aux clients du monde entier de s'adapter aux nouvelles méthodes de travail, nées de la pandémie de Covid-19 et appelées à se pérenniser.

"55% des hôtels Accor bénéficient actuellement de salles de réunion proposant des solutions hybrides. Suite à son lancement en avril prochain, le concept ALL CONNECT sera la garantie pour les établissements Accor d'offrir une expérience enrichie, constituant la référence en matière de réunions hybrides. Le groupe a pour ambition, d'ici 2022, d'assurer la conformité avec ces nouvelles normes de 100 % de ses adresses, appartenant à l'ensemble des enseignes du groupe, allant de l'économique à l'ultra-luxe" commente le groupe.

"En associant les marques du groupe Accor, et leur culture du service, à la puissance de la technologie de réunion et de collaboration incarnée par Microsoft Teams, cette nouvelle offre permettra aux entreprises et aux organisateurs de planifier des réunions physiques à l'hôtel, tout assurant une interaction à distance et simultanée avec de multiples postes externes" poursuit le groupe.

Ces réunions se tiendront sur la plateforme Microsoft Teams, à laquelle les participants pourront se connecter afin d'échanger à distance. Dans les espaces de réunion Accor, équipés des technologies Microsoft Teams Rooms et Surface Hub 2S, les personnes en présentiel seront connectées à celles qui les rejoindront à distance grâce à ces outils audio et vidéo de pointe. La présentation de contenus sera très simple et les intervenants à distance interagiront comme s'ils se trouvaient dans la même pièce. Grâce à cette solution, les clients Accor et les participants pourront se réunir de manière professionnelle et inclusive, partout dans le monde...