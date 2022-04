Accor : la reprise se confirme, le titre progresse

(Boursier.com) — Troisième séance de progression pour Accor qui avance de 1,7% à 31,6 euros au lendemain de son point trimestriel. Le groupe hôtelier a réalisé un chiffre d'affaires de 701 millions d'euros sur les trois premiers mois de 2022, en hausse de 85% à périmètre et change constants.

Sur la base des tendances actuelles de prises de réservations et de hausse des prix, l'amélioration du RevPAR va se poursuivre au cours des prochains trimestres. La clientèle domestique devrait retrouver des niveaux comparables à ceux de 2019 d'ici la fin de l'année. Concernant la clientèle internationale, la reprise s'accélère même si l'Asie reste quant à elle toujours en retrait. Pour l'exercice 2022, la croissance nette du réseau est attendue à 3,5%, comme annoncé lors de la publication des résultats annuels 2021, avec une accélération des ouvertures attendue à partir du second trimestre, précise le groupe.

A la suite de ces annonces, Oddo BHF réitère son avis 'surperformer' et sa cible de 36 euros. Accor reste un " reopening play" et les récents commentaires des compagnies aériennes et/ou acteurs du Loisirs pointent sur la poursuite de la recovery. La thèse d'investissement du broker reste inchangée, à savoir : Accor bénéficiera de la reprise de l'hôtellerie; à plus moyen terme, l'accélération des conversions d'hôteliers indépendants soutiendra la croissance de son parc (3/5% par an); sa situation financière est solide; au sein de l'univers asset light, Accor a une exposition plus importante aux contrats de management (58% du portefeuille vs 40% en franchise) qui offrent un levier opérationnel supplémentaire avec le retour progressif des incentive fees ; pour sa politique de rotation d'actifs (notamment la fin du lock-up en mai 2023 de sa participation de 30% dans Accor Invest). Enfin, la valorisation du titre à 13,1x VE/EBITDA 2023e suggère une décote de 20% par rapport aux comparables asset light et son multiple historique.

Jefferies ('conserver') dit que la publication montre une reprise en cours, le variant Omicron ayant eu un impact sur janvier avant une amélioration en février et mars. Les prix continuent de mener la reprise et ont dépassé les niveaux de 2019 au cours des quatre derniers mois, écrit l'analyste. "Nous aimons le modèle économique Accor 'asset-light', mais nous sommes prudents sur l'exposition géographique et entreprises et attendons plus de clarté". Citi ('achat') estime enfin que les revenus du 1er trimestre sont "largement" conformes aux attentes, avec des prévisions de croissance du réseau maintenues.