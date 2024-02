Accor : l'EBE dépasse le Milliard d'Euros pour la 1ère fois

(Boursier.com) — Accor enregistre un chiffre d'affaires de 5 056 millions d'euros en hausse de 18% à périmètre et change constants par rapport à l'exercice 2022. Cette augmentation se décline en une hausse de 17% pour la division Premium, Milieu de Gamme et Économique et de 22% pour la division Luxe & Lifestyle.

L'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) du Groupe s'établit à 1 003 millions d'euros pour l'exercice 2023, soit un niveau record. Cette performance est liée à la forte reprise de l'activité et à une discipline stricte sur les coûts des Services aux Propriétaires permettant d'afficher, comme anticipé, un EBE marginalement positif pour cette partie de l'activité.

Le résultat net part du Groupe est un bénéfice de 633 millions d'euros pour l'exercice 2023 contre 402 millions d'euros en 2022.

Sur la base des résultats de 2023, de la politique de distribution de dividendes mise en oeuvre depuis 2019 (établie sur la base d'une distribution de 50% du free cash-flow récurrent), et sur recommandation du Conseil d'administration, Accor soumettra à l'approbation de l'Assemblée Générale des Actionnaires du 31 mai 2024 le paiement d'un dividende ordinaire de 1,18 euro par action.