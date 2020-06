Accor : Gilles Clavie prend la tête d'AccorInvest

Accor : Gilles Clavie prend la tête d'AccorInvest









Crédit photo © Accor

(Boursier.com) — Gilles Clavie succédera à John Ozinga à la tête d'AccorInvest. Le Conseil d'Administration du propriétaire et exploitant d'un parc immobilier de plus de 900 hôtels a décidé de nommer le PDG d'Orbis au poste de Directeur Général, à compter du 1er juillet. Cette décision conclut un processus initié conjointement entre le Conseil et John Ozinga il y a quelques mois.