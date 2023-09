Accor : forte hausse, S&P relève sa notation

(Boursier.com) — A contre-courant, Accor avance de 4% à 35,4 euros en matinée à Paris. S&P a relevé hier soir la note crédit long terme du groupe hôtelier de 'BB+' à 'BBB-'. La perspective passe de 'positive' à 'stable'. " Accor a continué de démontrer une forte reprise de sa performance opérationnelle au premier semestre et nous prévoyons une résilience continue tout au long du reste de l'année ", indique l'agence. " Même si le groupe prévoit de reprendre les rachats d'actions et le versement de dividendes à court terme, nous nous attendons à ce qu'il fasse des choix de politique financière lui permettant de maintenir des indicateurs de crédit conformes à une notation de qualité investissement".

Les perspectives stables reflètent les attentes de S&P selon lesquelles Accor continuera à générer une performance opérationnelle solide, conforme à ses hypothèses de base, de sorte que l'agence prévoit un effet de levier maintenu à environ 2,5x et un FFO sur dette à environ 30% en 2023 et 2024, et un flux de trésorerie opérationnel disponible (FOCF) sur dette supérieur à 10% sur le cycle.