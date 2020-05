Accor : forte hausse

Crédit photo © AccorHôtels

(Boursier.com) — Accor gagne encore 3,5% à 26,3 euros en fin de matinée, porté par les attentes de réouverture de l'économie. Le premier ministre, Edouard Philippe, doit dévoiler jeudi à 17 heures la "phase 2 du déconfinement" en France, qui devrait se traduire par la réouverture des bars et restaurants, au moins dans les zones vertes.

Par ailleurs, le groupe hôtelier a indiqué voir des signes de reprise de la demande aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite. "Alors que l'environnement mondial reste difficile pour l'industrie, des signes positifs commencent à apparaître dans les Émirats arabes unis et en Arabie saoudite, a déclaré Mark Willis à 'Bloomberg TV'. "Vous pouvez sentir l'ambiance positive à Dubaï en particulier", a souligné le directeur général de la zone 'Moyen-Orient et Afrique'.