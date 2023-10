Accor : finalise le refinancement de son capital hybride

(Boursier.com) — Accor annonce le succès de son offre de rachat obligataire, lancée le 2 octobre.

Elle permet le rachat partiel de ses obligations super subordonnées à durée indéterminée remboursables à partir de l'année 5,25 portant intérêt à taux fixe puis à taux variable 'reset', d'un montant de 500 millions d'euros, émises le 31 janvier 2019 (Obligations Existantes), pour un montant racheté de 442 millions d'euros.

88,4% des obligations apportées

Cette transaction constitue la dernière étape du refinancement des obligations existantes après le succès du placement d'une émission hybride perpétuelle d'un montant de 500 ME, assortie d'un coupon de 7,25%, le 4 octobre 2024.

A la suite de la finalisation et du dénouement de l'offre de rachat prévus le 12 octobre, plus de 75% du montant initial des obligations existantes auront été rachetés par Accor.

Vers un exercice de l'option de rachat anticipé

Accor a l'intention de rembourser l'ensemble des obligations existantes en circulation pour 58 ME au pair, dès qu'il sera possible après le dénouement de l'offre de rachat et sous réserve de la période de préavis requise.

En séance, l'action Accor se reprend de +1,52% à 31,3 euros au lendemain d'un décrochage de -2,87% lié à la guerre Hamas/Israël.