Accor : finalisation réussie de la transformation du modèle "asset-light"

(Boursier.com) — En ligne avec sa stratégie et dans les délais communiqués, Accor annonce aujourd'hui la finalisation de la transformation de son modèle "asset-light" avec la cession de Orbis et l'accord de "sale & management back" du portefeuille des hôtels Mövenpick en location.

Combinés aux récentes cessions d'une participation de 5,2% dans AccorInvest et d'une participation de 5% dans Huazhu, Accor renforce davantage sa capacité financière à :

- lancer de nouveaux retours aux actionnaires,

- poursuivre des acquisitions ciblées de sociétés hôtelières "asset-light",

- renforcer son profil de crédit et son statut "Investment Grade".

A la suite du rachat de 7,5% de son capital pour 850 millions d'euros au cours des 18 derniers mois, Accor annonce un retour aux actionnaires de 1 milliard d'euros, qui sera réalisé dans les 24 prochains mois. Ce montant inclut environ 300 millions d'euros de rachat d'actions pour finaliser le programme lancé en 2018. Les termes et les modalités seront détaillés au cours de la présentation des résultats annuels du 20 février 2020.

Sébastien Bazin, Président-Directeur général de Accor, a déclaré : "Accor est désormais devenu un groupe totalement asset light. En combinant un programme de retour aux actionnaires d'un milliard d'euros sur deux ans et la poursuite d'une stratégie d'acquisitions ciblées, le Groupe démontre la force de son nouveau modèle et sa capacité à exécuter avec rigueur sa feuille de route stratégique. Nous sommes désormais concentrés sur la croissance organique de notre portefeuille, le renforcement de notre leadership sur nos marchés clés, l'attractivité de nos marques pour nos clients et nos propriétaires et un engagement sans faille à promouvoir nos valeurs et une vision distinctive de l'hospitalité."