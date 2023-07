Accor : fin de semaine dans le vert

(Boursier.com) — Accor gagne 1% à 33,30 euros ce vendredi, alors que les avis d'analystes se succèdent à l'image de celui de HSBC a ajusté le curseur de 41 à 42,5 euros avec un avis conforté à l'achat. Goldman Sachs était auparavant repassé de 'vendre' à 'neutre' sur le dossier en ciblant un objectif de cours qui est passé de 23 à 35 euros dans la foulée d'une journée investisseurs bien accueillie par la communauté financière... Stifel était aussi sorti de cet événement avec une impression positive : La feuille de route du groupe à moyen terme prévoit de solides perspectives de croissance, soutenues par l'expansion de la plateforme Luxury & Lifestyle et l'amélioration du levier opérationnel. Il est important de noter que le cadre d'allocation du capital fixé par la société est rassurant, l'accent étant mis sur le retour des liquidités aux actionnaires, ce qui laisse présager une stratégie et une exécution potentiellement plus disciplinées à l'avenir, a souligné Stifel, à l''achat' sur la valeur avec une cible relevée à 41 euros.

JP Morgan avait quant à lui revalorisé le dossier de 30 à 37 euros tout en restant 'neutre', tandis que Morgan Stanley a porté son objectif à 40 euros ('surpondérer').