Accor et Visa concluent un partenariat international

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Accor, l'un des leaders mondiaux de l'hôtellerie, et Visa, leader mondial des paiements numériques, annoncent aujourd'hui la conclusion d'un partenariat international qui ouvrira de nouvelles possibilités de paiement aux membres du programme de fidélité ALL-Accor Live Limitless.

Ce partenariat associera le programme de fidélité de Accor aux moyens de paiement de Visa, afin de créer une nouvelle carte, ALL Visa. Les membres qui en feront la demande pourront l'utiliser pour leurs achats du quotidien, partout où la carte Visa est acceptée. Accor collaborera avec les institutions financières et bancaires partenaires de Visa sur les principaux marchés d'Europe, d'Amérique du Nord et du Sud, du Moyen-Orient et d'Asie-Pacifique, dans le cadre de l'émission de cette carte. Cette dernière offrira aux membres des récompenses correspondant à leurs préférences, ainsi que la possibilité de gagner davantage de points de fidélité, que ce soit lors de leurs séjours dans les établissements Accor ou lorsqu'ils effectuent des achats.

Accor dispose d'un portefeuille d'enseignes aussi puissantes qu'emblématiques, qui couvrent tous les segments de marché, dans les régions du monde les plus dynamiques. Grâce aux acquisitions réalisées et aux partenariats stratégiques conclus avec de prestigieuses marques de luxe et du lifestyle, telles que Raffles, Fairmont, Sofitel, Banyan Tree, Mondrian ou Delano, le Groupe et ses 39 enseignes proposent des expériences uniques dans plus de 5.000 hôtels et résidences, à travers 110 destinations.

64 millions de membres

Ce partenariat avec Visa permettra à Accor de renforcer les avantages proposés à ses 64 millions de membres de son nouveau programme de fidélité, ALL-Accor Live Limitless, et aux plus de 250 millions de clients du Groupe à travers le monde. La carte Visa ALL offrira à Accor la possibilité de maintenir le contact avec sa clientèle, au-delà du séjour, grâce à l'un des meilleurs programmes de fidélité du secteur, conférant à tous les membres la possibilité de cumuler des points, de vivre de nouvelles expériences et de passer encore plus de nuits à l'hôtel.

Avec cette nouvelle carte de paiement, Visa s'ouvrira l'accès à l'écosystème d'hospitalité augmentée du Groupe et pourra ainsi s'impliquer auprès de la clientèle Accor, en proposant des avantages uniques ou des expériences numériques et mobiles innovantes. Cette carte de paiement cobrandée favorisera l'engagement des clients dans les hôtels et sera pour ALL l'opportunité de recruter de nouveaux membres, tout en augmentant le panier moyen de ces derniers.