Accor et Sabre s'associent pour développer la 1ère plateforme technologique unifiée dédiée à l'hôtellerie

Accor et Sabre s'associent pour développer la 1ère plateforme technologique unifiée dédiée à l'hôtellerie









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Sabre Corporation, plus grand fournisseur de technologies et de logiciels dédiés au secteur du voyage, et le groupe Accor annoncent aujourd'hui leur intention de créer la première plateforme unifiée de réservation centralisée (CR) et de gestion d'actifs (PM) destinée au secteur hôtelier international.

En partenariat avec Accor, Sabre a l'intention de développer une nouvelle suite complète de gestion d'actifs hôteliers et d'enrichir ses outils actuels de réservation centrale et de gestion d'actifs. Ces technologies seront réunies au sein d'une nouvelle plateforme cloud native, très souple, qui sera développée et mise à la disposition des hôteliers afin de couvrir toutes les catégories d'actifs et toutes les zones géographiques.

Dans ce contexte, Accor rejoindrait la clientèle d'hôtellerie d'entreprise de Sabre, en adoptant, dans un premier temps, le système SynXis Central Reservation de Sabre, puis, à terme, cette nouvelle plateforme technologique internationale pour l'ensemble des marques et des territoires couverts par le groupe.

"Nous sommes ravis de collaborer avec Accor et sommes impatients de redéfinir ensemble l'expérience hôtelière. Nous savons que les hôteliers ont jusqu'ici eu accès à un choix limité de solutions, et nous prenons aujourd'hui l'initiative de concevoir des outils qui correspondent aux attentes formulées à maintes reprises par ces professionnels", a déclaré Sean Menke, Président-Directeur général de Sabre Corporation.

"Une fois développée, cette offre proposera des solutions de vente, de distribution et d'exécution de commande de nouvelle génération, qui permettront aux hôteliers d'augmenter leurs recettes, en exploitant d'autres sources de revenus et en offrant des services personnalisés à leurs clients, et ce dans le monde entier."