Accor : et maintenant ?

Crédit photo © AccorHôtels

(Boursier.com) — Accor reperd 0,3% à 35 euros ce jeudi, après la publication de comptes annuels sans grande surprise... Durement touché par la crise, le géant de l'hôtellerie a vu son Ebitda tomber à -391 millions d'euros en 2020 pour un chiffre d'affaires de 1,621 milliard d'euros, en baisse de 54,8% à périmètre et change constants (pcc), et de 60% en données publiées. La perte nette atteint 1,99 milliard d'euros contre un bénéfice de 464 ME un an plus tôt.

Le free cash-flow récurrent est négatif à -727 ME sous l'effet de la perte d'excédent brut d'exploitation et de la variation du besoin en fonds de roulement. Très surveillé dans l'industrie, le RevPAR affiche une baisse de 62%, dont 66,2% au quatrième trimestre. Étant donné la consommation de liquidité enregistrée en 2020 et l'incertitude portant sur la reprise de l'activité, le Conseil d'Administration a décidé de proposer à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires le 29 avril 2021 de ne pas verser de dividende.

Le groupe, qui exploite plus de 5.000 hôtels dans environ 110 pays, a précisé que 82% de ses hôtels étaient ouverts à la fin décembre, contre 90% à la fin septembre. L'hôtelier a également confirmé le déploiement rapide du plan d'économie de coûts récurrents de 200 millions d'euros, annoncé en août dernier.

Parmi les derniers avis de brokers, Oddo BHF a revalorisé le dossier de 32,5 à 38 euros en restant à 'surperformer'. Citi qui s'est montré déçu par les résultats a noté malgré tout la bonne position du groupe au niveau des liquidités... Le consensus ne devrait guère évoluer après ces annonces et les investisseurs à long terme continueront probablement à se concentrer sur les perspectives de reprise, souligne la banque ('neutre'). Jefferies ('achat') a déclaré pour sa part que les résultats 2020 étaient "globalement" conformes aux attentes.

Enfin, Bryan Garnier ('vendre') souligne pour sa part que la plupart des défis de 2020 "sont toujours en place"... Les résultats de 2021 dépendront en grande partie du déploiement mondial des vaccins et de la reprise économique.