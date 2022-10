Accor et La Fondation des Femmes lancent une plateforme dédiée au projet 'Abri d'urgence'

(Boursier.com) — La Fondation des femmes, fondation de référence en France pour la défense des droits des femmes et la lutte contre les violences faites aux femmes, et Accor annoncent le lancement d'une plateforme dédiée à "Abri d'urgence", une initiative visant à héberger et à mettre en sécurité les femmes et les enfants victimes de violences au sein d'hôtels Accor.

Financée par Accor, cette plateforme doit permettre d'accorder un logement d'urgence plus rapidement et de manière plus sécurisée. Elle répond à un besoin essentiel de la Fondation des femmes et des associations qu'elle soutient dont la Fédération Nationale Solidarité Femmes : 4 femmes victimes de violences sur 10 qui demandent un hébergement ne se voient pas apporter de réponse du fait de la saturation des dispositifs d'urgence. Par ailleurs, ceux-ci n'offrent pas toujours des conditions d'accès adaptées à ces femmes et enfants très éprouvés.