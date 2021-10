Accor et Groups360 lancent une solution de réservation instantanée

(Boursier.com) — Accor et Groups360 annoncent le lancement international de GroupSync, la solution cloud de Groups360, qui permet d'effectuer en ligne, pour l'ensemble du portefeuille Accor à travers le monde, des réservations de groupe instantanées, tout en bénéficiant d'une procédure de demande de devis simplifiée.

"Accor se félicite de son engagement en faveur de l'innovation stratégique, ainsi que de son leadership en matière d'adoption des nouvelles technologies", déclare Markus Keller, Directeur des ventes et de la distribution chez Accor.

"Nous sommes très heureux de nous associer à Groups360 dans le cadre du lancement de cette technologie appelée à révolutionner le secteur des réunions et des séminaires, en offrant plus de transparence à la réservation et des expériences inoubliables pour les professionnels en charge de l'organisation de grandes réunions et événements comme pour leurs invités."