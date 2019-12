Accor et AEG renforcent leur partenariat international autour des actifs d'AEG

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Accor, leader mondial de l'hospitalité augmentée, et AEG, le leader mondial des manifestations sportives et du spectacle, annoncent le renforcement de leur partenariat suite à la conclusion d'un accord international portant sur certains sites, festivals et événements exploités par AEG.

Accor accède ainsi à différents actifs internationaux d'AEG, notamment aux enceintes Qudos Bank Arena Sydney et Barclaycard Arena Hamburg, aux droits de billetterie avec AEG Presents UK et AEG Presents Asia, et au festival American Express Presents BST Hyde Park, où se produiront entre autres Taylor Swift, Pearl Jam, Little Mix, Rita Ora, ou encore les Pixies.

Ce nouveau partenariat a été négocié par AEG Europe Global Partnerships, la division interne d'AEG responsable des ventes internationales et de l'activation des droits de naming et des partenariats stratégiques avec les marques. Il fait suite au contrat de "naming" conclu en 2015 avec l'AccorHotels Arena de Paris pour une durée de 10 ans.

Ces concerts uniques et ces événements sportifs sensationnels intégreront le programme ALL- Accor Live Limitless- le compagnon lifestyle du quotidien qui réunit l'ensemble des avantages, services et expériences proposés par l'univers Accor. Les clients et membres de ce programme pourront en bénéficier en permanence, que l'heure soit au travail ou à la détente. La relation entre Accor et ses clients, membres et partenaires évoluera ainsi d'une dimension transactionnelle vers un registre plus émotionnel. Ce partenariat permet aux clients Accor d'accéder au meilleur de ces avantages, notamment à des billets VIP et à la possibilité d'utiliser leurs points de fidélité pour vivre des expériences incomparables.

Mehdi Hemici, Directeur du développement commercial et des partenariats, Accor, commente : "Nous sommes toujours à l'écoute de nos clients. Ceux-ci ont exprimé le souhait, dans le cadre de notre nouveau programme de fidélisation, d'avoir accès à davantage de concerts. L'extension de ce partenariat avec AEG reflète l'ambition de proposer, à nos63 millions de membres, encore plus de manifestations sportives et culturelles dans les plus grandes enceintes au monde, ce qui leur permettra d'échanger leurs points ALL contre bien plus que des nuits d'hôtel. La transformation radicale du programme de fidélité lifestyle de Accor, incarné par ALL - Accor Live Limitless, apportera toujours plus d'avantages à nos clients, qu'ils soient à leur domicile ou en déplacement, grâce à des partenariats dans les univers de la musique, du sport et du spectacle. Pour des expériences sans limite!"

Paul Samuels, Directeur exécutif d'AEG Global Partnerships, déclare : "Nous sommes ravis de renforcer notre collaboration avec Accor. Ensemble, nous avons déjà permis à des milliers de clients Accor de vivre des expériences inégalables par l'intermédiaire de notre contrat de naming à Paris. Nous nous réjouissons aujourd'hui d'améliorer le programme de fidélité international de notre partenaire grâce au renforcement de nos relations."