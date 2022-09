Accor : ENSEMBLE, quatriéme édition de l'évenement inter-entreprises pour changer le regard sur le handicap

(Boursier.com) — Pour la quatrième année, plusieurs entreprises s'associent autour de l'événement ENSEMBLE, qui se tiendra en format hybride - du 12 au 17 septembre en distanciel, et le dimanche 18 septembre 2022 en présentiel. Pour continuer à sensibiliser et changer le regard sur le handicap, les entreprises Accor, Disney, Eqiom, Idemia, PWC et Verisure renouvellent leur participation à ce projet. Cette édition 2022 accueillera également de nouveaux partenaires : Eurocom et Sonepar.

Après une édition 2021 100% en distanciel au regard des contraintes sanitaires en vigueur, l'édition 2022 revient en format hybride et est rendue possible grâce à l'entreprise organisatrice Handiamo, (entreprise sociale et solidaire dédiée au handicap) et la présence de sportifs paralympiques de très haut niveau : Manuel De Los Santos (handigolf), Michaël Jérémiasz (tennis fauteuil), Karim Khelaifi (basket fauteuil) et Sandrine Martinet (parajudo).