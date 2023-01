Accor : encore du soutien !

(Boursier.com) — Accor pointe dans les premières positions du SBF120 ce jeudi avec un titre qui avance de 1,9% à 29 euros. Barclays a relevé à 'pondération en ligne' sa recommandation sur le groupe hôtelier tout en remontant son objectif de 21 à 29 euros. Barclays voit désormais plus de points positifs que de points négatifs pour le groupe hôtelier.

A court terme, le broker pense que la valeur continue d'être bien positionnée avec des révisions probables à la hausse du consensus et un retour de cash aux actionnaires (potentiel plan de rachat d'actions d'environ 500 millions d'euros dans les mois à venir). Cependant, la banque perçoit également des risques et considère Accor comme très exposé à tout changement négatif au niveau du sentiment macro.