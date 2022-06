Accor : encore des avis d'analystes

(Boursier.com) — Accor remonte de 0,8% à 28 euros ce mardi, alors que Jefferies a ajusté marginalement la mire sur le dossier de 33,5 à 33 euros en conseillant de 'conserver' la valeur. L'annonce de la cession d'une participation de 10,8% dans Ennismore à un consortium qatari, pour un montant total de 185 millions d'euros reste très commenté. Cette joint-venture entre Accor (qui détient une participation majoritaire) et Sharan Pasricha avait été lancée en octobre 2021, en tant que leader mondial de l'hôtellerie lifestyle.

Morgan Stanley ('pondération en ligne') se disait d'ailleurs surpris qu'Accor cède une participation alors qu'Ennismore semble être son activité "la plus performante". La valorisation retenue pour Ennismore, soit 2 milliards d'euros, était en revanche perçue comme "étonnamment élevée". Chez Citi ('achat'), on considère malgré tout la transaction comme "positive". Le broker souligne que l'accord implique un multiple VE/Ebitda de 18 contre 12,6 pour le groupe Accor...