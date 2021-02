Accor : en baisse, nouvel ajustement

Accor : en baisse, nouvel ajustement









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Accor redonne 1,3% à 31,55 euros ce mercredi à Paris, alors que JP Morgan a dégradé le dossier à 'neutre' avec un objectif de cours maintenu à 34 euros. HSBC avait déjà ajusté le titre du géant hôtelier à 'conserver' avec une cible abaissée de 31 à 28 euros. Le broker voit de réels risques à court terme sur le secteur du voyage, même si les perspectives pour les loisirs sont maintenant "globalement positives" en supposant que les vaccins fonctionnent comme prévu et que la fin de la distanciation sociale se profile à l'horizon... Accor et IHG sont parmi les entreprises hôtelières qui profitent pleinement des avantages structurels du secteur, mais il y a peu de raisons d'être plus optimistes à court terme, selon le courtier.