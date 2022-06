Accor embarque ses collaborateurs vers une transformation durable

(Boursier.com) — Leader de l'hospitalité positive et acteur de longue date en faveur du développement durable, Accor place la Responsabilité Sociale et Environnementale au coeur de sa stratégie globale. Le Groupe engage ses talents dans sa démarche contributive et favorise les initiatives durables et sociales.

Afin de mener à bien cette transformation, Accor poursuit ses ambitions et fait de la performance extra-financière l'une de ses priorités. Le Groupe a mis en place un ambitieux programme de formation auprès de ses employés afin de les sensibiliser aux enjeux du développement durable. Pour ce faire, les bonus du top management sont désormais étroitement liés aux performances de développement durable. Les collaborateurs du Groupe accèdent, avec le lancement de la School For Change, à une plateforme de contenus et un parcours de formation dédiés aux fondamentaux en matière de changement climatique. L'objectif est de mieux appréhender les causes et conséquences du changement climatique sur la biodiversité et les populations, ainsi que d'encourager le partage de solutions pour agir à son échelle.

Cette formation de plus de trois heures, est inscrite dans les objectifs annuels et bonus de tous les employés corporate. D'ici à fin 2022, 90% des collaborateurs devront être formés. Tous investis par cette volonté d'agir, les employés du Groupe sont réunis autour d'un objectif commun et ceux qui le souhaitent peuvent rejoindre le collectif de salariés SEED (Saving the Environment Everyday).

Lancé à l'initiative de collaborateurs engagés, les talents du groupe de tous horizons y partagent leurs bonnes pratiques, s'informent, se challengent et s'inspirent pour agir de manière concrète au travail et dans leur quotidien.

Brune Poirson, Directrice Développement Durable Accor, déclare : "Notre Groupe entend mettre la préservation de l'environnement au coeur de son modèle d'affaires. Pour que cette transformation soit un succès, Accor lance un programme inédit et massif de formation aux enjeux environnementaux, destiné à l'ensemble de ses collaborateurs dans le monde. Cette formation, fondée sur la science, doit permettre à chacun d'acquérir un socle solide de connaissances scientifiques et de partager un diagnostic commun des actions à engager en faveur de l'environnement. Nous sommes fiers du lancement de cette étape indispensable à notre transformation vers une hospitalité plus durable."