Accor dévoile ses priorités stratégiques et ses ambitions de croissance à moyen terme

(Boursier.com) — A l'occasion d'une Journée Investisseurs, qui se tient ce jour au siège du Groupe, Accor présente ses ambitions sur le moyen terme pour un nouveau chapitre de croissance. Avec des marques fortes et des équipes aux compétences renforcées, un modèle opérationnel et des process simplifiés et optimisés, Accor entend accélérer sa croissance durable.

Pour libérer son potentiel de croissance et tirer pleinement parti des forces de chacune des deux nouvelles divisions mises en place en janvier 2023, Accor a défini, pour chacune d'elles, des priorités stratégiques claires.

Division Premium, Milieu de Gamme et Economie (PM&E)

Afin de maximiser la croissance de l'excédent brut d'exploitation, la division Premium, Milieu de Gamme et Economie (PM&E), organisée par zones géographiques, se concentre sur trois priorités :

- ses marques : au travers de la consolidation du leadership de ses 3 marques iconiques (ibis, Novotel et Pullman), de la densification de son réseau grâce à ses marques de conversion (Mövenpick, Mercure, Handwritten et greet), et du renforcement de la conformité aux standards de marques ;

- ses marchés clés : les plus importants et rentables en y consolidant son leadership pour le Milieu de gamme et Economie, et en capturant les opportunités de croissance pour le segment Premium ;

- l'efficacité de son modèle de croissance : pour tirer parti des effets d'échelle avec une stratégie de développement claire, une amélioration des outils et des process ainsi qu'une discipline sur le contrôle des coûts.

Division Luxe et Lifestyle

Le développement de la division Luxe et Lifestyle, organisée par marques, s'inscrit quant à lui dans une stratégie d'incarnation et d'attractivité de maisons puissantes aux produits et services uniques et différenciants. Les priorités stratégiques de cette division sont axées autour de trois éléments :

- la promesse de marque qui garantit pour chacune d'elles des expériences uniques ;

- l'originalité et la haute qualité des produits et services comme priorité, garants de la fidélité des clients, de l'attractivité pour les propriétaires et du sentiment d'appartenance des talents ;

- une ambition de croissance forte de génération d'EBE.

Ces deux divisions s'appuient sur une plateforme de services partagés comprenant les Achats, Accor Tech et Digital & Business Factory.

Toutes les activités du Groupe s'articulent autour d'une stratégie et d'objectifs ambitieux en matière de Développement Durable : trajectoire de réduction des émissions de GES en ligne avec les Accords de Paris et validée par SBTi, mise en place de plans de sobriété en matière d'énergie et d'eau, élimination du plastique à usage unique, réduction du gaspillage alimentaire et mise en oeuvre d'une politique volontariste de Diversité et d'Inclusion.

Pour Sébastien Bazin, Président-directeur général de Accor :

"En 10 ans, Accor s'est radicalement transformé. Devenu Asset Light, le Groupe a étoffé son portefeuille de marques en devenant leader dans le Luxe & Lifestyle, renforcé son empreinte géographique et simplifié son organisation tout en préservant son indépendance financière et la solidité de son bilan. Autour de ses deux divisions récemment mises en place, Premium, Milieu de Gamme et Economie d'une part et Luxe & Lifestyle d'autre part, le Groupe engage un nouveau chapitre de croissance, rapide et rentable. Pour les prochaines années, nous portons des objectifs ambitieux : un objectif d'EBITDA pour 2023 compris entre 920 et 960 millions d'euros, un taux de croissance annuel moyen d'EBITDA 2023-2027 compris entre 9 et 12% et environ 3 milliards de retour aux actionnaires. Notre état d'esprit est conquérant, nous avons les talents, les marques, la confiance des propriétaires, les outils digitaux, l'énergie et l'envie. Tout est maintenant question d'exécution."

Fort de ces priorités stratégiques et de la dynamique actuelle de l'activité, Accor prévoit désormais un RevPAR pour 2023 en hausse de +15 à +20% par rapport à 2022 et dévoile un objectif d'EBE attendu entre 920 millions d'euros et 960 millions d'euros sur la base des perspectives pour l'exercice en cours.