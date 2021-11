Accor devient Partenaire Officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024

(Boursier.com) — A l'occasion du Sommet Destination France, organisé ce jour à Paris en présence du Président de la République Française Emmanuel Macron, Tony Estanguet, Président de Paris 2024 et Sébastien Bazin Président-directeur général du Groupe Accor ont annoncé la signature d'un partenariat entre Paris 2024 et Accor.

Accor, un leader mondial de l'hôtellerie et premier opérateur hôtelier en France, devient ainsi partenaire officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Le groupe mettra au service des populations accréditées son savoir-faire et participera à son accueil et son hébergement partout en France. Il déploiera plus particulièrement ses services en direction des athlètes et des médias, au sein des Villages prévus à cet effet.