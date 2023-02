Accor devient le partenaire titre de l'équipe française de la 37ème édition de l'America's Cup

(Boursier.com) — Accor annonce qu'Orient Express, la marque qui sublime l'art du voyage depuis 1883, sera le sponsor de l'équipe française qui s'élancera en 2024 lors de la 37ème America's Cup à Barcelone.

Doyenne des compétitions internationales, l'America's Cup compte parmi les événements sportifs les plus prestigieux et les plus passionnants au monde. Le soutien de Accor à l'Americas' Cup au travers d'Orient Express, l'une de ses marques de luxe les plus iconiques, témoigne de l'investissement grandissant du Groupe dans l'univers de la voile.

Ce nouvel engagement intervient après l'annonce faite récemment de la construction du plus grand voilier de plaisance du monde, l'Orient Express Silenseas, confiée aux Chantiers de l'Atlantique, l'un des leaders mondiaux de la construction navale basé à Saint-Nazaire. Le monocoque Orient Express sera mené par le skipper Quentin Delapierre.