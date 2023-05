Accor : deux analystes ajustent le tir en hausse

(Boursier.com) — Accor termine la semaine quasiment stable à 32,55 euros, alors que Bernstein a ajusté le curseur de 40 à 41 euros avec un avis à 'surperformer' et que Barclays a relevé le sien de 36 à 37 euros ('surpondérer'). L'Assemblée générale des actionnaires a décidé l'attribution d'un dividende de 1,05 euro par action qui sera versé à 100% en numéraire. Le dividende sera détaché le 23 mai 2023 et mis en paiement le 25 mai 2023.

Le groupe vient par ailleurs de présenter d'ambitieux projets d'expansion en Arabie saoudite. Ils s'inscrivent dans l'engagement du groupe à soutenir le plan Saudi Vision 2030 du Royaume. Au coeur de ces projets figure la signature, récemment annoncée, de trois contrats avec d'importants partenaires propriétaires stratégiques, pour de superbes nouvelles réalisations hôtelières : le projet Rua Al Madinah à Médine, un projet d'urbanisme à Riyadh, et une convention de projet urbain couvrant plusieurs villes avec Amsa Hospitality.

"L'avenir de l'Arabie saoudite est extrêmement prometteur, aussi Accor y accélère-t-il ses projets de développement en réponse à la demande croissante émanant des hôtes, des locaux, des acquéreurs et des partenaires investisseurs pour des expériences d'accueil contemporaines et aux multiples facettes", a déclaré Sébastien Bazin, Président-Directeur général de Accor.