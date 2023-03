Accor : début de semaine favorable

(Boursier.com) — Accor commence bien la semaine avec un titre qui progresse encore de plus de 2%, à 31,70 euros ce lundi, ce qui porte à 32% la hausse de la valeur depuis le 1er janvier... Le flux acheteur sur le groupe hôtelier reste alimenté par les notes de brokers, à l'image de Barclays qui est repassé de 'pondération en ligne' à 'surpondérer' en ciblant un cours de 36 euros, contre 29 euros auparavant... SocGen avait déjà revalorisé le dossier à 36,5 euros avec un avis à l'achat, tandis que la Deutsche Bank a ajusté sa cible à 36 euros en étant aussi à l'achat.

Stifel qui avait rehaussé à 'conserver' son conseil sur la valeur, avec un objectif remonté à 32 euros, a apprécié l'ensemble des résultats du groupe... Même si l'analyste pense que le levier d'exploitation aurait pu être meilleur l'an dernier, il devrait s'améliorer à l'avenir. Avec la meilleure dynamique du RevPAR, cela pousse ses estimations au-dessus du consensus de place. Le rapport rendement/risque semble désormais plus attractif, et le courtier voit quelques catalyseurs supplémentaires, notamment l'option de retour aux actionnaires en cash. Ceux-ci sont contrebalancés par des préoccupations structurelles sur la stratégie/l'exécution et l'allocation du capital, ainsi qu'une valorisation relative tendue...

Morgan Stanley ('pondération en ligne') continue pour sa part d'être "tactiquement positif" sur Accor, voyant du potentiel sur la guidance de l'entreprise. L'annonce d'absence de rachat d'actions a été décevante au départ, bien qu'un rachat annuel de 5% "semble plausible" en raison de la forte génération de flux de trésorerie disponibles, souligne MS.

Enfin, plus prudemment, Jefferies a rehaussé sa cible de 24 à 27 euros, tout en restant à 'sous-performer' sur le dossier...