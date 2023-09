Accor : deal signé entre Ennismore & le Groupe Banyan Tree et Dubai Holding pour Banyan Tree à Dubai

(Boursier.com) — Accord signé entre Ennismore & le Groupe Banyan Tree et Dubai Holding pour Banyan Tree à Dubai ! Sébastien Bazin, Président-Directeur général de Accor, a signé l'accord en compagnie d'Amit Kaushal, Directeur général de Dubai Holding.

Cette première annonce marque le lancement d'un partenariat entre Accor et Dubai Holding, appelé à s'étendre et portant sur de nombreux projets de développement hôteliers.

Sébastien Bazin, Président-Directeur général de Accor, déclare : "Nous sommes ravis d'initier ce partenariat de développement prometteur entre Accor et Dubai Holding. L'annonce de l'ouverture du remarquable Banyan Tree Dubai à Bluewaters marque le début d'une série de projets visant à développer et renforcer la présence de nos marques à Dubaï et dans le reste du monde."