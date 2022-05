Accor : de retour d'AG

(Boursier.com) — L 'Assemblée Générale des actionnaires du groupe Accor, présidée par Sébastien Bazin, Président-directeur général, s'est tenue ce jour au siège social de la société. Le quorum s'est élevé à 77,38% des actions. Les actionnaires avaient la possibilité de poser des questions préalablement à l'Assemblée Générale, ainsi que durant l'Assemblée via une plateforme dédiée.

Au cours de l'Assemblée Générale, Sébastien Bazin a évoqué l'activité et les priorités du Groupe pour l'année 2022 ainsi que les initiatives solidaires menées par le Fonds All Heartist. Jean-Jacques Morin, Directeur général adjoint, est revenu sur les résultats de l'exercice 2021 et Brune Poirson, Directrice du développement durable, a décrit la stratégie et les priorités du Groupe en matière de Responsabilité Sociale et Environnementale.

Toutes les résolutions soumises à l'Assemblée Générale ont été adoptées. L'Assemblée Générale a notamment approuvé la nomination de trois nouveaux administrateurs, Mme Asma Abdulrahman Al-Khulaifi, Mme Hélène Auriol Potier et M. Ugo Arzani. Mme Auriol Potier est administratrice indépendante.

Aucun dividende ne sera versé en 2022 au titre de l'exercice 2021.