Accor : de nouvelles pierres à l'édifice

(Boursier.com) — Accor campe solidement sur les 31 euros en cette fin de semaine, ce qui correspond à un gain global depuis le 1er janvier de plus de 32% ! Le groupe hôtelier est soutenu cette fois par une note de la Deutsche Bank qui a revalorisé le dossier de 31,9 à 35,6 euros avec un avis à l'achat. Exane BNP Paribas venait déjà de relever à 'surperformer' son opinion sur la valeur en visant un cours de 34 euros. Parmi les autres avis d'analystes, AlphaValue avait déjà ajusté sa cible à 35,5 euros avec un avis à 'accumuler'. Barclays estimait pour sa part un peu plus tôt que la valeur continuait d'être bien positionnée avec des révisions probables à la hausse du consensus et un retour de cash aux actionnaires (potentiel plan de rachat d'actions d'environ 500 millions d'euros dans les mois à venir).